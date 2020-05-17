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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستهداف سفينة تجارية قبالة سواحل المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكر مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت اليوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.
ولم يذكر المركز مزيداً من التفاصيل حول الهجوم، كما لم يحدد هوية السفينة التي تم استهدافها، واكتفى بذكر أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني: "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".
وتظهر الخريطة المرفقة مع التحذير، أن الهجوم وقع قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.
من جهتها، قالت شركة "ستولت" البريطانية للناقلات إن "قراصنة هاجموا السفينة "ستولت أبال" قبالة اليمن اليوم الأحد". وأضافت أن "الفريق الأمني على ظهر السفينة أطلق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين الذين أتوا على متن زورقين سريعين".
وأضافت "ستولت" أن "برج القيادة في السفينة أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم".
من جانبها، قالت شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جرى الإبلاغ عنها في خليج عدن هذا العام
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