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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبيل المشوشي يسخر من الإصلاح : أحرقنا دباباتهم بالمعارك وأحرقوا علم الجنوب بخيمتهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
عدن - الخليج 365
سخر قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، نبيل المشوشي، من ميليشيا حزب الإصلاح وإنتصاراتهم التي يحتفون بها .
وقال المشوشي في تغريدة له بتويتر، "احرقنا دباباتهم وسط المعارك والجبهات ولأنهم جبناء أحرقوا علم الجنوب داخل خيمتهم التي تبعد عن المعارك عشرات الكيلوات" .
واضاف "تلك أفعال الجبناء والخونة أما الرجال الشرفاء فيستحيل شرائهم بالمال المدنس مقابل خيانة أرضهم، تلك الراية التي احرقتموها يقف خلفها شعب سيحرقكم ويحرق من يمول ارهابكم"
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