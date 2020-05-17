نبيل المشوشي يسخر من الإصلاح : أحرقنا دباباتهم بالمعارك وأحرقوا علم الجنوب بخيمتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

عدن - الخليج 365

سخر قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، نبيل المشوشي، من ميليشيا حزب الإصلاح وإنتصاراتهم التي يحتفون بها .

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وقال المشوشي في تغريدة له بتويتر، "احرقنا دباباتهم وسط المعارك والجبهات ولأنهم جبناء أحرقوا علم الجنوب داخل خيمتهم التي تبعد عن المعارك عشرات الكيلوات" .

واضاف "تلك أفعال الجبناء والخونة أما الرجال الشرفاء فيستحيل شرائهم بالمال المدنس مقابل خيانة أرضهم، تلك الراية التي احرقتموها يقف خلفها شعب سيحرقكم ويحرق من يمول ارهابكم"