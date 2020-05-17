شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليافعي : لهذا السبب نكن الإحترام والتقدير للعميد طارق عفاش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 عدن - الخليج 365 أوضح الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، سبب إحترامه وتقديره لقائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية، العميد طارق عفاش .

Advertisements وقال اليافعي، في تغريدة له بتويتر، "تعرفوا لماذا نكن الاحترام والتقدير للعميد طارق عفاش وحراس الجمهورية الذين معه، لأنهم قالوا عدونا الحوثي ووجهتنا صنعاء وليس عدن والجنوب كما فعل الاصلاح وجيشه" . وأضاف "فالرجل اكتفى واكتوى بنار الحوثة وكذا الاصلاح ولكنه حر وهم عبيد للتنظيم الدولي للإخوان" .. مختتماً تغريده بهاشتاج "الحر طارق عفاش"

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