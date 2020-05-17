شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن تسجل 89 حالة وفاة اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء سند جميل، أن العاصمة عدن، سجلت اليوم الأحد، 89 حالة وفاة .

وجاءت الوفيات على النحو التالي : (9)حالات كريتر (2) حالتين خور مكسر (6) حالات المعلا (3) حالات الروضة (7) حالات التواهي (2) حالتين مستشفى الجمهورية (6) حالات العزل مستشفى الجمهورية (11) حالة المنصورة (13) حالة دار سعد (4) حالات الممدارة Advertisements (7) حالات الشيخ عثمان (5) حالات القاهرة (1) حالة الشعب (1) حالة البساتين (5) حالات مستشفيات خاصة (6) حالات العزل ،،الأمل (1) حالة مستشفى الصداقة وأشار إلى أنه تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي:_ (69)خطاب من أقسام الشرط دون معرفة سبب الوفاة،،وحسب المتعارف علية الأسباب طبيعية (5) خطابات من المستشفيات الخاصة (12) حالة العزل الجمهورية والأمل (2) حالتين مستشفى الجمهورية (1) حالة مستشفى الصداقة وأضاف أنه تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة الدكتورة/ إشراق السباعي للترتيب لعقد اجتماع موسع يوم غدا يحدد فيه آلية العمل ورفع الإحصائيات لأحد الجهات في لجنة الطوارئ أو قسم الوبائيات لأجل المتابعة والنزول واتخاذ الإجراءات وتحديد أسباب الوفيات المرتفعة بالإضافة إلى مايمكن ان يقدم لموظفي السجل المدني من مواد تعقيم وسلامة أثناء مزاولة عملهم في ظل هذه الظروف

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