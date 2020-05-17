تعرف على درجات الحرارة اليوم في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت جهات الطقس، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية وتحديداً لحج وشبوة خلال الـ72 ساعة القادمة.



ونوهت إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مصحوبة بهطول أمطار متفرقة أيضاً.

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