شاهد.. البحسني يلتقي وكلاء المحافظة الجدد.. ويؤكد على أهمية مواصلة رفع مستوى الانضباط الأمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، وكلاء المحافظة الجدد الذين صدر بهم قرار رئيس الجمهورية مساء أمس، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت الجديد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري.



وبارك المحافظ في بداية اللقاء التعيينات الجديدة للوكلاء الجدد ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، مشدّداً على أهمية الإطلاع بتنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليهم كلاً في مجال اختصاصه، وضرورة العمل بروح معنوية عالية في سبيل النهوض بهذه المهام والرفع بخطط عمل جديدة والعمل على ترجمتها على الواقع.

ونوه المحافظ الى اعطاء أهمية خاصة في هذه الظروف بجهود مكافحة فيروس "كورونا"، وشحذ الهمم لتنفيذ اجراءات مكافحة الوباء.

وأكد المحافظ على أهمية مواصلة رفع مستوى الانضباط الأمني والتدريب والحفاظ على الممتلكات العامة ومواجهة القات ورفع الجاهزية واليقظة في الوحدات الأمنية والشرطوية والتخلّص من بعض سلوكيات الماضي، وتنشيط غرفة عمليات الأمن والتفاعل مع قضايا واتصالات المواطنين، والنهوض بقطاع الأشغال العامة والطرق، وتنظيم الجوانب المالية والإدارية وتحسين الإيرادات، وتفعيل والنهوض بقطاع المرأة في المجتمع.

وحيّا المحافظ الجهود الكبيرة التي بذلها وكيل المحافظة السابق لشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، ومدير عام الأمن والشرطة السابق العميد منير التميمي، شاكراً عطاءاتهم وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية.

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وجرى في اللقاء استعراض جوانب العمل لكل وكيل، وخطط عمله المستقبلية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون المرأة الدكتورة خليل فؤاد بامطرف، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية السابق المهندس محمد أحمد العمودي، ومدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان ابن اسحاق، ومدير القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت العقيد مرعي باخلعة، ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى سعيد العمودي، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة فائزة فرج بامطرف.