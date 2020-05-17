شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجل ساحل حضرموت اليوم، 4 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا منها حالتي وفاة.



وقالت مصادر: " إحدى الحالات المصابة مرتبطة وبائيًا (مخالطين)، و3 حالات جديدة.

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