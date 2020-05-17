شكرا لمتابعة خبر عن القوات الحكومية تأسر قياديين بارزين في "الانتقالي" بعملية التفاف في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسرت قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الاحد، قائدين بارزين يتبعان المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (جنوب اليمن) وذلك في المواجهات المستمرة بين الطرفين لليوم السابع على التوالي.

وقال مصدر ميداني لـالمشهد الخليجي إن القوات الحكومية نفذت عملية التفاف في بلدة الشيخ سالم شرق محافظة أبين، تمكنت خلالها من أسر القيادي في

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح المصدر أن القوات الحكومية أسرت أيضاً قائد كتبية في اللواء الاول دعم وإسناد التابع لمليشيات الانتقالي المدعو أحمد سالم الحدي اليافعي.

وكان مسلحو الانتقالي أعلنوا، أمس السبت، عن أسر40 جنديا من القوات الحكومية بينهم قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش.

جدير بالذكر ان المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي اندلعت الاثنين الماضي (11 مايو) بعد إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ابناء المحافظات الجنوبية إلى حمل السلاح في مواجهة القوات الحكومية.