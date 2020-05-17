شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر تعميماً لقرارين سابقين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، تعميماً لقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القاضي بتعيين الأخ اللواء سعيد علي أحمد نصيب العامري مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت، اضافة الى عمله وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية.



كما أصدر المحافظ تعميماً لقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القاضي بتعيين العقيد فهمي عمر محمد أبوبكر بلكديش – مديراً لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت.

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