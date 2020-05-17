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وكيل عدن لشؤون الجرحى والشهداء يدشن حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار الاوبئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

وكيل عدن لشؤون الجرحى والشهداء يدشن حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار الاوبئة

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة ، حملة رش شاملة لمكافحة انتشار الأوبئة.

 

 

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وتتضمن هذه الحملة التي تنفدها مبادرة جرحى الحرب الابطال بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة المياة والصرف الصحي وبإشراف من وكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى ، بمشاركة 68 من جرحى عدن 2015 ، عملية رش ضبابي ورفع المخلفات في المربعات المستهدفة بالمديريات وشفط الصرف الصحي للقضاء على اسباب انتشار الاوبئة بعدن.

 

واوضح الوكيل النوبة ، بان هذه الحملة الشبابية التطوعية تستهدف في اولى مراحلها مديرية كريتر لمدة خمسة ايام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع المخلفات وشفط الصرف الصحي والمياة الراكده..مشيراً الى انه سيتم استهداف باقي المديريات خلال المراحل القادمة ..مؤكدا بان هناك تنسيق متواصل لتنفيذ حملات اخرى يتم اعدادها خلال الفترة القادمة .

 

واشار ، ان هذه الحملة تهدف الى التخفيف من معاناة المواطنين جراء انتشار الاوباء والامراض في كافة مديريات المحافظة.

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