شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد: حملة حزب الإصلاح لشق الصف الجنوبي فشلت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، إن حملة الإصلاح الإخوانية لشق الوحدة الوطنية الجنوبية فشلت كما فشلت جحافلهم التي اتت من مأرب صحبة من باعوا وطنهم.



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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: نذكرهم أن هدف هذه القوات المعلن كان سحق القوات المسلحة الجنوبية والوصول إلى عدن والقضاء على مشروع الاستقلال.

وختم تغريدته بالقول: إنها قوات معتدية جعلت من شبوة وأبين طريقا لها إلى عدن