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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد: حملة حزب الإصلاح لشق الصف الجنوبي فشلت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، إن حملة الإصلاح الإخوانية لشق الوحدة الوطنية الجنوبية فشلت كما فشلت جحافلهم التي اتت من مأرب صحبة من باعوا وطنهم.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: نذكرهم أن هدف هذه القوات المعلن كان سحق القوات المسلحة الجنوبية والوصول إلى عدن والقضاء على مشروع الاستقلال.
وختم تغريدته بالقول: إنها قوات معتدية جعلت من شبوة وأبين طريقا لها إلى عدن
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