شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صاعقة رعدية تقتل 3 من الإبل لمواطن في الحديدة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلت صاعقة رعدية أمس السبت إبلا لأحد المواطنين في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن صاعقة رعدية قتل 3 من الإبل لمواطن في قرية الكيدية بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة رعدية تقتل 3 من الإبل لمواطن في الحديدة (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.