مأرب: إسقاط مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء المدينة

أسقطت الدفاعات الأرضية في محافظة مأرب، شرق اليمن، فجر اليوم، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر أمنية إن الدفاعات الأرضية التابعة لأمن المحافظة، أسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها في سماء المدينة، في الساعات الاولى من فجر اليوم.



وبين الفينة والأخرى تطلق مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لاستهداف محافظة مأرب وأحيائها السكنية المكتظة بالسكان.



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