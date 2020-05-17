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مقتل قيادات حوثية من الصف الأول في البيضاء بضربات جوية للتحالف

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

مقتل قيادات حوثية من الصف الأول في البيضاء بضربات جوية للتحالف

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل عدد من قيادات الصف الأول لدى مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عشرات العناصر الميدانية خلال الـ48 ساعة الماضية، في جبهة الوهبية، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

 

وأكد مصدر عسكري ميداني، مصرع عدد من قيادات الصف الأول التابعة لمليشيا الحوثي، بالإضافة إلى (7) آخرين من مرافقي رئيس جهاز المخابرات العسكرية الحوثية المدعو "أبو علي الحاكم"، في مختلف جبهات قانية الوهبية، بمحافظة البيضاء.

 

المصدر الذي أفاد بأن الخسائر البشرية الحوثية شملت عشرات المقاتلين الميدانيين، أوضح أن جميعهم لقوا مصرعهم بغارات جوية متفرقة شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وبحسب المصدر فإن من بين أبرز القيادات الصريعية والمقربة من رئيس جهاز المخابرات العسكرية الحوثية، والتي تم التأكد من صحة مصرعها، "علي عبدالوهاب الكبسي، وأيمن محمد محمد الكبسي، وهاشم الديلمي، ورعد أحمد صالح الجرموزي، وعبدالكريم ناجي توفيق الحاكم، وحيدر صلاح توفيق الحاكم".

 

وشملت قائمة الضحايا قيادات أخرى بينها أحد أقارب القيادي الحوثي "أحمد عقبات"، وأربعة آخرون من مرافقي "أبو علي الحاكم"، المقرب من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

 

وتتكتم المليشيا بشدة عن الإفصاح عن قتلاها، بحسب مصادر وكالة خبر، حيث حجم خسائرها أعلى بكثير، وذلك يعود إلى خشيتها من استمرار تصدع صفوف مقاتليها التي زاد تصدعها مؤخراً من خلال تزايد حجم الخسائر البشرية ما بين قتيل وجريح وأسير.

 

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