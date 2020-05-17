الصحة العالمية: رصد 113 ألف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها رصدت نحو 113 ألف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، منذ مطلع العام 2020.



وقال مكتب المنظمة الأممية باليمن، في تغريدة على “تويتر”، مساء السبت، إنه “منذ يناير الماضي، بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن 112 ألفا و851 حالة”.

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وتابع أن “من هذه الحالات 56 حالة مؤكدة مختبريا و29 حالة وفاة مرتبطة، لافتا إلى انه تم رصد هذه الحالات في 200 مديرية في اليمن (من أصل 333)”.

وتابع: “استجابة لذلك دعمت منظمة الصحة العالمية 138 مركزا لعلاج الإسهال و58 نقطة لمعالجة للجفاف، ومعظمها في مناطق متأثرة”.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي؛ بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها مليشيات الحوثي والتي أدت إلى إغلاق نصف المرافق الطبية في البلاد، ما جعل العديد من السكان معرضين للأوبئة والأمراض