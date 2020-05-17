شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهزّ وسط لوس أنجلوس .. تفاصيل اولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ز انفجار عنيف وسط مدينة لوس انجلوس و أسفر الانفجار عن إصابة 10 رجال إطفاء، في وقت يحاول أكثر من 200 من زملائهم إخماد الحريق الذي انتشر في العديد من المباني، بحسب وسائل إعلام محلية. وتم استدعاء رجال الإطفاء في البداية إلى شارع إيست بويد حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد بلاغ عن حريق في مبنى تجاري من طابق واحد. ولم يعرف على الفور إذا كان الحريق نشب داخل المركز التجاري أو المعامل المجاورة التي تنتج سجائر الكترونية. وقال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في تغريدة: ” أفكاري مع رجال الإطفاء الشجعان نراقب عن كثب هذا الوضع بينما نواصل الحصول على مزيد من المعلومات”.

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