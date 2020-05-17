لجنة برلمانية مصرية تناقش اختيار توكل كرمان ضمن مجلس حكماء "فيسبوك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

القاهرة صنعاء - الخليج 365

من المقرر أن تناقش لجنة برلمانية مصرية تعيين الإخوانية توكل كرمان ضمن "مجلس حكماء فيسبوك".



وكشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري عن أن اللجنة ستناقش، الأحد، تعيين الإخوانية توكل كرمان ضمن "مجلس حكماء فيسبوك".

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات بثها موقع "العين الإخبارية" أن اللجنة ستصدر بيانا رسميا عقب اجتماعها "يعبر عن موقفها الرافض لاختيار الإرهابية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك."

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ولم يستبعد بدوي عقد البرلمان العربي اجتماعا طارئا خلال الفترة المقبلة؛ لإعلان موقف موحد، برفض التام لتعيين كرمان ضمن مجلس الحكماء بفيسبوك.

وقال رئيس لجنة الاتصالات إن كرمان "ساعدت بشكل كبير على نشر العنف والكراهية من خلال التحريض على الإرهاب عقب ما يعرف بالربيع العربي، ومارست دورا تخريبيا في بلادها حتى استقرت في تركيا لمواصلة التحريض على العنف من هناك".

كان بدوي قد طالب في بيان سابق له بسحب جائزة نوبل من "كرمان" على خلفية استمرار دعمها للإرهاب، منتقدين في الوقت ذاته تعيين إدارة "فيسبوك" لها ضمن مجلس حكماء للإشراف على محتوى الموقع.

وقال بدوي إن "كرمان سقطت مصداقيتها التي اكتسبتها زورا عبر منحها هذه الجائزة (نوبل) بالرشاوي عام 2011".

كما تقدم النائب علاء عابد عضو البرلمان العربي ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصرى، بمذكرة عاجلة اليوم السبت، إلى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي للمطالبة بعقد جلسة طارئة لإعلان موقف موحد للدول العربية، بالرفض التام لإختيار كرمان ضمن مجلس الحكماء لإدارة فيسبوك.