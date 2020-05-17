قتلى وجرحى من المليشيات جراء قذائف "المشتركة والجنوبية" بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

الضالع - الخليج 365

قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي، إثر قصف نفذته القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بإحدى مناطق محافظة الضالع، وذلك ردا على الخروقات.



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وذكرت مصادر عسكرية، أن قذائف للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني استهدفت موقعًا لتجمع عناصر مليشيات الحُوثي غرب مديرية قعطبة شمال غرب المحافظة.

وبحسب المصادر، فقد أصابت القذائف الموقع ومحيطه بدقة عالية وأحدثت خسائر مؤكّدة في صفوفه ـ أيضًا ـ تمَّ استهداف موقع تتواجد فيه عربة قتالية مدرعة نوع (بي إم بي BMP)، ممّا أدَّى إلى مقتل وجرح العديد من العناصر الحوثية.

وطبقا للمصادر، جاء القصف ردًّا على خروقات مليشيات الحوثي التي استهدفت فيها موقعين للقوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في محيط مدينة الفاخر بسلاح متوسط