قائد محور الضالع العملياتي يُعزِّي في رحيل العميد ـ عبدالله محسن الثوير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
الضالع - الخليج 365
بعثَ اللواء ركن مظلي ـ هادي أحمد العولقي، قائد محور الضالع العملياتي، برقية عزاء ومواساة إلى آل الثوير في بلدة غول سبولة محافظة الضالع، إثر وفاة العميد ركن ـ عبدالله محسن هادي الثوير.
وجاء في برقية العزاء:" تلقيت بمزيدٍ من الحزن وعميق الأسى نبأ رحيل رفيق الدرب، أحد أعمدة المؤسّسة العسكرية الجنوبيَّة العميد ركن متقاعد ـ عبدالله محسن هادي الثوير، الذي شغل أركان حرب لواء شمسان سابقًا، وقائد جبهة دوفس في حرب 1994م، الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة 15 مايو/أيَّار 2020م بعد صراع مع مرضٍ عضالٍ، حيثُ عهدناه هامة عسكرية نموذجية، تعصى على القياس والمعايرة.
ولا يسعنا في هذه اللحظات الأليمة إلَّا أنَّ نوجّه أحرّ عبارات التعازي وأصدق المواساة في هذا المُصاب الجلل إلى أسرته الكريمة وآل الثوير كافة والمؤسّسة العسكرية الجنوبيَّة عامة.
وندعو الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".
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