تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ72ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال ال72ساعة القادمة بإذن الله للفترة من (الاحد 17/05/ 2020م الى الثلاثاء 19/05/2020م)



ففي المرتفعات الجبلية، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة خلال الفترة أعلاه، حيث يتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية من (صعدة شمالا الى تعز و لحج جنوبا) والتي قد تمتد لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات المحاذية للساحل الغربي خلال ال72 ساعة القادمة.

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أما المناطق الساحلية وخصوصا السواحل الجنوبية والشرقية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبيا بسبب نشاط الرياح ، مع اجواء حارة حيث تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى مابين 35 د.م إلى 39 د.م، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية وخصوصا المناطق الداخلية المحاذية لها لمحافظات ( لحج ، عدن ، ابين ، شبوة واجزاء من المكلا).

والسوالحل الغربية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها مابين 12 إلى 24 عقدة، تبعا لذلك تكون حالة البحر مضطرب الى مرتفع الموج ، وأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة نسبيا مع درجات حرارة عظمى مرتفعة تتراوح مابين 37 إلى 40 د.م وهطول للامطار المتفرقة على المرتفعات المحاذية للسواحل الغربية.

وفي المنا الصحراوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها مابين10 إلى 20 عقدة، مثيرة للاتربة والرمال وأجواء صحوة الى غائمة جزئيا، حارة وجافة ومغبرة نسبيا مع درجات حرارة عظمى تتراوح مابين 38 إلى 42 د.م.

أرخبيل سقطرة، الرياح حنوبية إلى جنوبة غربية معتدلةإلى نشطة تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 عقدة، وأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة ومن المتوقع هطول للأمطار المتفرقة على أجزاء منها.