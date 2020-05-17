- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
حجة - الخليج 365
صدت القوات الحكومية، هجوما للحوثيين على مواقعها في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
وقال موقع الجيش" سبتمبر نت" إن القوات الحكومية رصدت محاولات هجومية للمليشيا الحوثية في جبهة حرض الحدودية وتمكنت من إفشالها وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك استمراراً في رفض المليشيا للهدنة المعلنة من التحالف العربي والشرعية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة حرض بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.