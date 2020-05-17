شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

حجة - الخليج 365

صدت القوات الحكومية، هجوما للحوثيين على مواقعها في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

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وقال موقع الجيش" سبتمبر نت" إن القوات الحكومية رصدت محاولات هجومية للمليشيا الحوثية في جبهة حرض الحدودية وتمكنت من إفشالها وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك استمراراً في رفض المليشيا للهدنة المعلنة من التحالف العربي والشرعية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا.