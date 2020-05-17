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القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة حرض بحجة

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حجة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة حرض بحجة

حجة - الخليج 365

صدت القوات الحكومية، هجوما للحوثيين  على مواقعها في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

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وقال موقع الجيش" سبتمبر نت" إن القوات الحكومية رصدت محاولات هجومية للمليشيا الحوثية في جبهة حرض الحدودية وتمكنت من إفشالها وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون مزيد من التفاصيل.

 

يأتي ذلك استمراراً في رفض المليشيا للهدنة المعلنة من التحالف العربي والشرعية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة للتفرغ لمواجهة فيروس .

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