وفاة قيادي حوثي في إب نتيجة إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

إب - الخليج 365

توفي، قيادي حوثي بمحافظة إب "وسط البلاد" بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.



وقالت مصادر مطلعة إن قياديا حوثيا في إب توفي في مستشفى جبلة بعد أيام من إدخاله للعزل الصحي والمعالجة نتيجة إصابته بوباء كورونا.

المصادر أكدت وفاة القيادي البارز جميل الكحلاني والذي يدعى بـ"أبو خليل" ويشغل رئيس لجنة الحشد ونائب المشرف العام بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

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وبحسب المصادر فقد أصيب عدد من أفراد أسرة القيادي الكحلاني، بينها زوجته والتي تماثلت للشفاء.

المصادر تحدثت عن إصابات أخرى بين قيادات حوثية خالطها القيادي الكحلاني وتخضع حاليا للحجر الصحي.

وقد قامت المليشيا بعملية تعقيم لمنزل القيادي الحوثي الكحلاني والكائن في منطقة "مجرن" بمديرية السياني.

وفي مدينة إب توفي شاب يدعى "م ع ص" في منزله بحارة "صلاح الدين" بعد أيام من إصابته بأعراض تشبه "كورونا"، في الوقت الذي يمتنع الكثير من أبناء المحافظة من الذهاب للمستشفيات بعد ِإشاعات بتعرضهم للوفاة بصورة مستعجلة عقب دخول عدد من المرضى للعزل والمعالجة في مستسقى جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وأكدت مصادر طبية تسجيل عدد من الحالات بوباء كورونا في محافظة إب، بينها حالات وفيات جرى دفنها سرا، وسط تكتم المليشيا وإنكارها وجود الوباء في محافظة إب، رغم تأكيد مصادر طبية عدة أن عشرات الًإابات والوفيات تم تسجيلها الأيام الماضية في عدة مستشفيات بمدينة إب