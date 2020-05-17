العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال إسطوانات الأكسجين للمنازل بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
عدن - الخليج 365
ألوية العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال أسطوانات الأكسجين الى منازل المرضى في عدن
ويأتي هذا نظراً لكثرة الحالات المرضية التي تحتاج الأُكسجين في مديريات العاصمة عدن، والتي شهدت مؤخراً ارتفاع معدلات الوفاة بشكل كبير، بعد إغلاق المستشفيات ابوابها.
رحرصت قيادة الوية العمالقة على توفير العشرات من اسطوانات الأكسجين للحالات التي تحتاجها بشكل دائم أو مؤقت أو الحالات الطارئة.
حيث عليكم التواصل بأرقام الأشخاص المدونة في أدناه، وإن شاء الله سيقومون بإيصال أسطوانات الأُكسجين الى منازلكم .
التواصل مع الارقام التالية :
المنصورة والشيخ عثمان :
د. عبد الرحمن فايز
737744061
774653489
محمد عبد الله
737272797
محمود أبو حلا
770995566
محمد سعيد
735735484
منطقة عبدالعزيز وما حولها :-
734520446
772082421
735366744
737815737
734420318
المعلا والتواهي :
احمد عبد الله
738442270
عبدالعزيز عبدالله
738990847
774412599
أحمد السهلي
737184252
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