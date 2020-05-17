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العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال إسطوانات الأكسجين للمنازل بعدن

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال إسطوانات الأكسجين للمنازل بعدن

عدن - الخليج 365

ألوية العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال أسطوانات الأكسجين الى منازل المرضى في عدن

 

ويأتي هذا نظراً لكثرة الحالات المرضية التي تحتاج الأُكسجين في مديريات العاصمة عدن، والتي شهدت مؤخراً ارتفاع معدلات الوفاة بشكل كبير، بعد إغلاق المستشفيات ابوابها.

 

 رحرصت قيادة الوية العمالقة على توفير العشرات من اسطوانات الأكسجين للحالات التي تحتاجها بشكل دائم أو مؤقت أو الحالات الطارئة.

 

حيث عليكم التواصل بأرقام الأشخاص المدونة في أدناه، وإن شاء الله سيقومون بإيصال أسطوانات الأُكسجين الى منازلكم .

 

 

التواصل مع الارقام التالية :

 

 

المنصورة والشيخ عثمان :

 

د. عبد الرحمن فايز

 

737744061

 

774653489

 

محمد عبد الله

 

737272797

 

محمود أبو حلا

770995566

 

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محمد سعيد

735735484

 

منطقة عبدالعزيز وما حولها :-

 

734520446

 

772082421

 

735366744

 

737815737

 

734420318

 

المعلا والتواهي :

 

احمد عبد الله

 

738442270

 

عبدالعزيز عبدالله

 

738990847

 

774412599

 

أحمد السهلي

 

737184252

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