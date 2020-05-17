ألوية العمالقة توزع مكائن الرش وإسطوانات الأُكسجين على فرق مكافحة الأوبئة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

عدن - الخليج 365

وزعت ألوية العمالقة عدداً من مكائن الرش الضبابي وكذا اسطوانات الأُكسجين، على فرق مكافحة الأوبئة في العاصمة عدن.



ووُزِّعت المكائن على الفرق العاملة، لتواصل مهامها في تنفيذ حملات الرش بمنطقة القلوعة ومديرية المنصورة، في طريقها لتشمل كافة مناطق ومديريات العاصمة عدن تباعاً.

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ونظراً لإحتكار التجار لآلات الرش الضبابي، تمكن أحد منتسبي ألوية العمالقة من تطوير مكائن الرّي، بإدخال بعض التعديلات عليها وتحويلها إلى آلات تستخدم في الرش الضبابي، لمكافحة الأوبئة التي اجتاحت العاصمة عدن وفتكت بحياة مئات المواطنين.

وفي السياق، وفّرت ألوية العمالقة أسطوانات الأُكسجين ووزعتها على الفرق العاملة ونشر أرقام هواتفهم، في حال تم الإحتياج لها من قبل المواطنين في منازلهم، يتم التواصل مع الفرق لتتوجه إليهم في الحال.

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الواسعة التي تبذلها ألوية العمالقة، بتقديم المساعدات ومد يد العون للسكان في العاصمة عدن، في ظل الكارثة التي تعيشها منذ اجتياح السيول لعدد من مديريات العاصمة