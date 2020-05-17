شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. نفى حاسم لتصريح "حظر التجوال الشامل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، التصريح "الكاذب" المنسوب لوزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، في وسائل إعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء تطبيق حظر تجوال شامل من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى ثالث أيام عيد الفطر.

وأوضح مجاهد، في وقت مبكر الأحد، أن هذا التصريح "عار تمام من الصحة"، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة المصرية بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة، ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

وناشد مجاهد كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

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وأعلنت مصر، السبت، تسجيل491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وقال مجاهد، في بيان إن 151 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، وتفرض حظر تجول جزئيا.