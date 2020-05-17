مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان في تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، زحفين واسعين لمرتزقة العدوان في جبهتي الضباب وبير باشا في تعز.
وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفين واسعين من 4 مسارات باتجاه جبل الهان بالضباب وبير باشا في تعز، استمرا عدة ساعات.
وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة ما أجبرهم على الانكسار دون تحقيق أي تقدم.
وأشار المصدر إلى أن مجاميع العدو المهاجمة تعرضت لكمائن محكمة بعبوات ناسفة ضاعفت أعداد الضحايا والخسائر المادية في صفوفهم.
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