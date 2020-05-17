شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مسؤول يمني رفيع .. بمرض غامض في مدينة عدن (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية، وفاة المدير العام للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، العميد أحمد أمعبد ناصر، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة سبأ الرسمية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي نعى المسؤول الأمني الراحل في برقية عزاء ومواساة بعث بها، دون الكشف عن سبب وفاته.

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من جانبها، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه ذكره أن سبب الوفاة يعود إلى وباء غامض يرجح أنه الشيكونغونيا أو الطاعون الرئوي.

كما أفاد مصدر حكومي آخر للوكالة بوفاة نحو 623 شخصا بينهم ستة مسؤولين حكوميين، في الفترة بين 1 حتى 13 مايو الجاري جراء أوبئة وفيروسات ناجمة عن كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 أبريل الماضي.