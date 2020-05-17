شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات مشددة : بشكل سري جماعة الحوثي تضع قياداتها الكبار في حجر صحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتكتم جماعة الحوثي بشكل مستمر على معلومات كورونا بما في ذلك حجرها لقييادات كبيرة تابعة لها خوفا من إصابتها بكورونا.

وأفادت مصادر إعلامية بإن قيادات حوثية كبيرة اختفت عن حضور أي فعاليات رسمية أو خاصة بناء على توجيهات عليا مشددة.

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وبحسب المصادر فإن قيادات الصف الأول والثاني في جماعة الحوثيين تم وضعها في حجر صحي خاص، خوفاً عليهم من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت قد أوقفت أنشطتها الثقافية والدينية خلال شهر رمضان، وسمحت لأغلب منتسبيها الإداريين العمل من داخل منازلهم.

وأكدت المصادرعلى أن الجماعة تتكتم على موضوع الحجر الإجباري لقياداتها بشدة، وذلك منذ أكثر من شهرين.

وقد أعلنت جماعة الحوثي أمس السبت بشكل رسمي عن حالتي إصابة بفيروس كورونا ليصل اجمالي ما اعلنت عنه 4 حالت فقط.