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صنعاء - ياسمين الخيامي - المذيع "عادل اليافعي" يكشف عن موقف بطولي للعميد "سيف القفيش" بعد وقوعه في الأسر.. شاهد

كشف المذيع اليمني في قناة أبوظبي الإماراتية، عادل اليافعي، عن موقف بطولي للعميد سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاة، وذلك بعد وقوعه اليوم في الأسر على يد قوات المجلس الانتقالي بمحافظة أبين جنوبي اليمن. وقال اليافعي في تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "بالنسبة للعميد سيف القفيش سأقول كلمة حق فيه وهي عندما وقع مجموعة من مقاتلينا اسرى في يده بالحرب الأخيرة تواصلت معه هاتفيا اطلب منه الإفراج عنهم". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا لاان.. هاني بن بريك يكشف عن مصير نجل الرئيس والميسري والجبواني والصبيحي وعدد من القادة العسكريين بأبين شاهد .. لحظة إعتقال السعودي "عبد الرحمن المطيري" في أمريكا .. لن تصدق كيف تصرف مع رجال الشرطة أثناء الاعتقال (فيديو) عاجل وفي غاية الخطورة.. إعلان هام ومفاجأة سارة لسكان هذه الحارات في العاصمة صنعاء (أسماء) عاااااجل.. بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل ثلاثمأة مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب وردنا الان: معركة دامية في البيضاء.. والقبائل توجه ضربة قاصمة للحوثيين وتدمر 8 اطقم.. صورة Advertisements عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن وأضاف: "فقال لي نصا، هؤلاء اخواني وسيعودون معززين مكرمين مع أسلحتهم وقد فعل وزادهم مبالغ مالية وعادوا الى اسرهم".

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