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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: من زنجبار وأين وصل لواء الصبيحي.. والجيش يوضح أسباب أسر الانتقالي للعميد القفش

كشفت مصادر عسكرية، عن اخر مستجدات العملية العسكرية، في محافظة ابين، موضحة سبب اسر قائد اللواء 115 مشاة، العميد القفش، بيد قوات الانتقالي المدعوم من الامارات.



وقالت المصادر ان قوات الجيش احرزت تقدما كبيرا من عدة محاور كان اهمها موقع الإرسال الاستيلاء على الموقع، ولكن سرعان ماتم الإلتفاف من عليهم مليشيا الإنتقالي، وتم أسر العميد سيف القفيش، عقب قتال شرس حتى تفذت الدخائر.

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واضاف المصدر ان قوات الجيش لم تلبث ساعات حتى استعادة الموقع بعد أن كبدوا العدوا خسائر فاذحة في الأرواح والعتاد، إلى جانب سقوط عدد من الافراد أسرى بيد قوات الجيش.



وأشار المصدر إلى إصابة أركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد، المدعو عواد النوبي، نجل مختار النوبي، اصابة خطيرة وتم نقله على اثرها إلى العاصمة عدن.



واكد المصدر ان قوات الجيش سيطرت على معسكر الطرية بشكل تام وسط تقهقر وإنسحاب مليشيات الانتقالي، من المعسكر تاركة ورائها الكثير من العتاد العسكري.



ولفت المصدر إلى تقدم لواء الصبيحي، من الساحل ومحاصرة ٤٠ فرد يتبعون الإنتقالي وإنسحابات كبيرة بإتجاه زنجبار عاصمة محافظة أبين.