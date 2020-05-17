شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك : يتحدث عن مصير نجل الرئيس والميسري والجبواني والصبيحي وعدد من القادة العسكريين في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك قبل قليل على صفحته تويتر تغريدات تحدث فيها عن أحداث ابين وفشل جيش الإصلاح في تحقيق أي تقدم وأيضا أكد عدم السماح بعودة عدد من الوزراء والقادة العسكريين إلى الجنوب.

(1)_ من البداية لم نعتدي، واحد في الأولى جا مصفي ويقول أنياب ومخالب وفحط وفي الثانية فكيناه وعاد لنا بجيش جرار وشكله قصد جرار بالعامية، والعميد مبلط قاد معركة من فندق وتشجع في الثانية ونزل ويومين وفحط، وثالث استجار بنا لايقتحم عليه السيد معسكره وأمناه وعاد لمكره ورابع ملبع دخل ليستمتع

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(2)_ ناصر، الميسري، الجبواني، الصبيحي، لؤي، أبومشعل، أمجد، سيستمرون في الغي حتى الموت أو الأسر ولن يبالوا بالدماء الجنوبية؛ لأنهم في قرارتهم ليس لهم رجعة للجنوب فإن رجعوا فضحهم من جندهم ضد الجنوب بالأدلة، والأخير أشدهم مكرا سيحرقهم وسيبقى في كنف الأصفر، والذي قبله الشاش في جيبه للملب.