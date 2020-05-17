شكرا لمتابعة خبر عن لقاء عسكري للمجلس الانتقالي .. في العاصمة الموقتة عدن وتوجيه بشأن الأسرى في أبين ودعوة للضباط والقيادات في صفوف الشرعية (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترأس اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب مساء السبت، اجتماعاً للجنة الاستشارية العسكرية.

وكُرّس الاجتماع لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وسير العمليات العسكرية في مواجهة مليشيا جماعة الإخوان في محور شقرة.

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وفي الاجتماع نقل اللواء بن بريك تحيّات وتهاني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي، لأبطال قواتنا المسلحة الجنوبية بالانتصارات المحققة في مختلف الجبهات ومنها جبهة شقرة، كما حيّا صمود المقاتلين الأبطال وما يمتعتون به من روح معنوية عالية.

ووقف الاجتماع أمام عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمليات القتالية، مشدداً على أهمية حسن معاملة الأسرى، مع توجيه الدعوة لمن تبقى من القيادات العسكرية والضباط والأفراد الجنوبيين في صفوف الجماعات الإرهابية لتسليم أنفسهم ومغادرة معسكرات العدو، مؤكداً بأنهم وسيحظون بالرعاية وحسن المعاملة.