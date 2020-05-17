شكرا لمتابعة خبر عن اسقاط طائرة مسيرة قبل قليل .. في سماء محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت الدفاعات الجوية في مدينة مأرب اليوم الأحد طائرة مسيرة حوثية في سماء المدينة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب بأن دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أسقطت اليوم الأحد طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في سماء مدينة مأرب.

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ويأتي هذا بعد سقوط صاروخ باليستي حوثي قبل قليل، على إحدى الأحياء المكتضة بالسكان المدنيين في مأرب.

وتستمرجماعة الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستة والطائرات المسيرة بعد هزائمها في المعارك مع الجيش الوطني