شكرا لمتابعة خبر عن قيادي مؤتمري : يتهم دولتين خليجيتين بدعم الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاحد، دولتين خليجيتين بدعم جماعة الحوثي.

وقال رئيس فرع الحزب بمحافظة تعز، و وكيل المحافظة عارف جامل، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده المشهد اليمني ، أن المطالبه بتصحيح مسار التحالف العربي في اليمن، لاتعني بإن يرتمي البعض إلى أحضان سلطنه عمان ودولة قطر لتصحيح هذا المسار لسببين رئيسين؛ الأول إن هاتان الدولتين لاتستطيعان مناصرة نفسيهما وأقل مايقومان به هو الدعم المالي من أجل مشاريع تخريبية؛ حسب تعبيره.

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وأضاف: السبب الثاني إن هاتان الدولتين هما الداعمان الرئيسيان لجماعة الحوثي ويعتبران البوابة الرئيسية للدعم الإيراني للحوثي.

وأشار إلى أنه يجب أن ترتفع الأصوات الصادقة لتوجيه المعركة نحو صنعاء للقضاء على الانقلاب الحوثي. ويأتي الاتهام للد بسبب الدعم الاعلامي من قبل قناة الجزيرة القطرية لجماعة الحوثي، و إستضافة سلطنة عمان لقيادات رفيعة في جماعة الحوثي.