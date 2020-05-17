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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. محمد علي الحوثي يكشف مستجدات جديدة عن تفشي فيروس كورونا ويدعوا (الى هذا الشيء)

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثى على تفشي فيروس كورونا باليمن، عبر تغريدة له بتويتر.

وقال الحوثي ندعوا الدول الحرة للضغط على العدوان لفك الحصار، وإدخال المستلزمات، والفحوصات بدلا من البحث عن الإعداد.

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كما قال: إن التغلب أولا وأخيرا على أي مرض أو فيروس يبدأ من الشخص نفسه، ونسبة إلتزام الإنسان بالإجراءات، وتطبيقها، وكذلك المجتمع باستشعار الخطر، والتعامل بجدية.

وأضاف: الحميات المنتشرة بالبلد تحتاج إلى تحاليل، ولا يصح على الإطلاق أن يتم الإعلان عن أي حالات قبل التأكد منها.

وقال: إن تسليط الضوء على الحصار، ورفض إدخال المستلزمات والفحوصات، ورفض التحالف السعودي الإماراتي وحلفائه القبول بإنهائه هو ما يجب أن يشغل الإعلامي والناشط نفسه به الآن مع التوعية.