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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. هاني بن بريك يكشف عن مصير نجل الرئيس والميسري والجبواني والصبيحي وعدد من القادة العسكريين بأبين

نشر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك قبل قليل على صفحته تويتر تغريدات تحدث فيها عن أحداث ابين وفشل جيش الإصلاح في تحقيق أي تقدم وأيضا أكد عدم السماح بعودة عدد من الوزراء والقادة العسكريين إلى الجنوب. "يمن الغد" يعيد نشر نص التغريدات: -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا لاان.. هاني بن بريك يكشف عن مصير نجل الرئيس والميسري والجبواني والصبيحي وعدد من القادة العسكريين بأبين شاهد .. لحظة إعتقال السعودي "عبد الرحمن المطيري" في أمريكا .. لن تصدق كيف تصرف مع رجال الشرطة أثناء الاعتقال (فيديو) عاجل وفي غاية الخطورة.. إعلان هام ومفاجأة سارة لسكان هذه الحارات في العاصمة صنعاء (أسماء) عاااااجل.. بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل ثلاثمأة مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب وردنا الان: معركة دامية في البيضاء.. والقبائل توجه ضربة قاصمة للحوثيين وتدمر 8 اطقم.. صورة عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية Advertisements هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن "1" من البداية لم نعتدي، واحد في الأولى جا مصفي ويقول أنياب ومخالب وفحط وفي الثانية فكيناه وعاد لنا بجيش جرار وشكله قصد جرار بالعامية، والعميد مبلط قاد معركة من فندق وتشجع في الثانية ونزل ويومين وفحط، وثالث استجار بنا لايقتحم عليه السيد معسكره وأمناه وعاد لمكره ورابع ملبع دخل ليستمتع "2" ناصر، الميسري، الجبواني، الصبيحي، لؤي، أبومشعل، أمجد، سيستمرون في الغي حتى الموت أو الأسر ولن يبالوا بالدماء الجنوبية؛ لأنهم في قرارتهم ليس لهم رجعة للجنوب فإن رجعوا فضحهم من جندهم ضد الجنوب بالأدلة، والأخير أشدهم مكرا سيحرقهم وسيبقى في كنف الأصفر، والذي قبله الشاش في جيبه للملب.

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