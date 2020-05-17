شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. لواء كبير في القوات المسلحة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف المستور: نيران صديقة أوقفت تقدم الجيش نحو العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. لواء كبير في القوات المسلحة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف المستور: نيران صديقة أوقفت تقدم الجيش نحو العاصمة

فجر اللواء محسن خصروف مدير التوجيه المعنوي للجيش في الحكومة الشرعية السابق مفاجئة من العيار الثقيل بتصريحات نارية أدلى بها على شاشة قناة المهرية الفضائية حول حقيقة دور التحالف العربي في اليمن. وكشف خصروف عن السبب الحقيقي لتوقف المعارك في جبهات نهم والجوف وغيرها من الجبهات خلال الفترة الماضية وعن ما اسماه ” الأكذوبة الكبرى”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا لاان.. هاني بن بريك يكشف عن مصير نجل الرئيس والميسري والجبواني والصبيحي وعدد من القادة العسكريين بأبين شاهد .. لحظة إعتقال السعودي "عبد الرحمن المطيري" في أمريكا .. لن تصدق كيف تصرف مع رجال الشرطة أثناء الاعتقال (فيديو) عاجل وفي غاية الخطورة.. إعلان هام ومفاجأة سارة لسكان هذه الحارات في العاصمة صنعاء (أسماء) عاااااجل.. بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل ثلاثمأة مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب وردنا الان: معركة دامية في البيضاء.. والقبائل توجه ضربة قاصمة للحوثيين وتدمر 8 اطقم.. صورة عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية Advertisements هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن وقال اللواء خصروف في حديث على قناة المهرية: إن تقدم الجيش نحو العاصمة صنعاء كان ممنوع من النافذين الدوليين .. وكان ممنوع أن تنتصر الشرعية وتدخل صنعاء .. مضيفاً بأن التحالف العربي، كان أداة لذلك المنع.

وأضاف “وحين كان يتقدم الجيش كانت النيران الصديقة كفيلة بإيقاف ذلك التقدم . في إشارة واضحة منه إلى استهداف الجيش بغارات جوية من قبل طيران التحالف أثناء تقدمه. نيران صديقة أوقفت تقدم الجيش

ولفت مدير التوجيه المعنوي السابق إلى “أن التحالف العربي وضع التجمع اليمني للإصلاح أو الإخوان المسلمين في اليمن في موقف العدو وقالوا إن أي إنتصار هو انتصار للإخوان المسلمين ، مع أن هذه أكذوبة كبرى” مشيرا إلى أن التجمع اليمني للإصلاح ليس وحده في الميدان وأنهم انخرطوا في الجيش الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. وأكد خصروف أن من تولوا مناصب قيادية في الجيش كانوا مهنيون ومحترفون ولا يوالون غير الوطن والشرعية ويتلقون الأوامر العسكرية وينفذونها . وختم “أكذوبة الإخوان المسلمين هي مجرد مبرر لكي لا تنتصر الشرعية لتحقيق أطماع جغرافية في اليمن لبعض الشركاء في التحالف . في إشارة منه إلى دولة الإمارات التي اتجهت إلى احتلال سقطرى وجزيرة ميون وغيرها من الجزر والمؤانئ اليمنية البعيدة عن المعارك وعن خطر جماعة الحوثي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لواء كبير في القوات المسلحة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف المستور: نيران صديقة أوقفت تقدم الجيش نحو العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.