شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : وكالة أمريكية تفجر مفاجاة مزلزلة وتكشف المستور عن عشرات الوفيات والاصابات بكورونا في العاصمة صنعاء وإب وذمار ومسئول يمني يعلن الوضع خطير للغاية وخارج عن السيطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة اسوشييتد برس، تحقيقا عن حملة يقوم بها الحوثيون لقمع أي معلومات عن حجم تفشي كورونا في مناطق سيطرتهم، كاشفة عن تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن أطباء ومسؤولين إن الحوثيين رفضوا الكشف عن نتائج اختبارات إيجابية، وقاموا بترهيب الطاقم الطبي والصحفيين والأسر الذين يحاولون التحدث عن الحالات المصابة.

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التقرير نقل عن أطباء ومسؤولين صحيين محليين إنهم يعتقدون أن الكثير من الناس يموتون بسبب فيروس (كوفيد 19) في منازلهم، بدون توثيق نظرا لضعف القطاع الصحي وعدم قبولهم في المستشفيات.

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وقال الأطباء في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين واشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، بما في ذلك العاصمة صنعاء ، لـ أسوشييتد برس، أنهم شهدوا أعدادًا متزايدة من حالات الوفاة التاجية المشتبه فيها والوفيات. ونقلت الوكالة الأمريكية عن أطباء ومسؤولين إن الحوثيين رفضوا الكشف عن نتائج اختبارات إيجابية، وقاموا بترهيب الطاقم الطبي والصحفيين والأسر الذين يحاولون التحدث عن الحالات المصابة.

التقرير نقل عن أطباء ومسؤولين صحيين محليين إنهم يعتقدون أن الكثير من الناس يموتون بسبب فيروس (كوفيد 19) في منازلهم، بدون توثيق نظرا لضعف القطاع الصحي وعدم قبولهم في المستشفيات.

وقال الأطباء في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين واشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، بما في ذلك العاصمة صنعاء ، لـ أسوشييتد برس، أنهم شهدوا أعدادًا متزايدة من حالات الوفاة التاجية المشتبه فيها والوفيات. واوضح الاطباء أن كثير من المرضى أصيبوا لأن سلطات الحوثيين لم تكشف عن نتائج اختباراتهم. مضيفاً : "عندما تكون سلبية ، يعطوننا النتائج".

وأظهرت وثيقة داخلية مع نتائج الاختبار في مستشفى الكويتي بتاريخ 4 مايو، ثلاث حالات إيجابية، في صفحة واحدة كتب اسم امرأة ماتت.

وتم تداول الوثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي ،وأكد مسؤولان صحتها.

وتقول عائلات الذين ماتوا بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس التاجي أنهم تركوا في الظلام.

ونقلت الوكالة عن أحد أقارب رجل توفي في صنعاء مؤخرًا إن سلطات الحوثيين رفضت إطلاق سراح جثة والدهم من المشرحة، قائلين إنهم ينتظرون نتائج الاختبار، وطلبوا منهم الصلاة عليه صلاة الغائب! لأن الحوثيين أرادوا دفن الجثة دون جنازة جماعية يمكن أن تنشر الفيروس.

وبعد ثلاثة أيام ، تحت ضغط شديد من الأسرة ، أطلق مسؤولو الحوثي الجثة ، لكن لم يعطوهم نتائج الاختبار.

وقالت الوكالة ان عائلتين أخريتين اخبرتها عن تجارب مماثلة.

*وفيات في إب

وفي محافظة إب التي يسيطر عليها الحوثيون ، أكد مسؤول محلي إن 17 شخصا على الأقل توفوا بالفيروس.

وقال إن الوضع خطير للغاية وخارج السيطرة، موضحا بإن الاختبارات ترسل إلى صنعاء، لكن النتائج لم تكشف أبداً.

واضاف "هناك حالات ، لكن لا يسمح لي بالتحدث".

* في ذمار

وفي ذمار قال مسؤول طبي محلي إن ما لا يقل عن 10 حالات اشتباه في الاصابة بالفيروس التاجي نقلت إلى المستشفى وتوفي شخصان على الاقل، جاء واحد من صنعاء، مما يعني أنه كان انتقال محلي.

وحول اجراءات حماية الاطباء والعاملين الطبيين الذين يواجهون المصابين بفيروس كورونا، قال الاطباء “نشتري ملاءات بلاستيكية وغرزًا معًا لصنع العباءات والأقنعة الواقية"، ولا توجد طريقة أخرى.