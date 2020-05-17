شكرا لمتابعة خبر عن بعد تكتم الحوثيون على الوباء في العاصمة صنعاء ... أطباء يكشفون المستور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم التحذيرات الدولية وآخرها ما جاء على لسان منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، مساء الجمعة، يستمر التعتيم على مئات الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ففي حين اكتفت تلك جماعة الحوثي بالإعلان عن أول حالة للعدوى بالفيروس المستجد في 5 مايو / أيار، مضيفة أن شخصين فقط أصيبا، أحدهما مهاجر صومالي توفي، إلا أن أطباء في العاصمة اليمنية أكدوا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس السبت، أن الحوثيين يغطون عددا متزايدا من الحالات لحماية اقتصادهم وقواتهم.

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كما كشفت الوكالة الأميركية عن حملة يقوم بها الحوثيون لقمع أي معلومات عن حجم تفشي الوباء في مناطق سيطرتهم، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وأكد أطباء ومسؤولون أن الحوثيين رفضوا الكشف عن نتائج اختبارات إيجابية، وقاموا بترهيب الطاقم الطبي والصحافيين والأسر الذين يحاولون التحدث عن الحالات المصابة.

شهد شاهد من أهلهم إلى ذلك، أتت تصريحات أحد المسؤولين الموالين لتلك جماعة الحوثينفسها لتفضح المستور، وتؤكد وجود مئات الإصابات بكورونا مقابل تكتم الحوثيين.

فقد هاجم محمد المقالح، أحد المشاركين في ما يسمى اللجنة الثورية العليا جماعة الحوثي، مسؤولي وزارة الصحة في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها بسبب تكتمها على تفشي الوباء وعدد الإصابات والوفيات في مناطق سيطرتها.

كما كشف في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الفيروس تفشى في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، داعياً جماعته إلى كشف الحقيقة وعدم التكتم على المعلومات.

إلى ذلك، أكد أن الجائحة انتشرت في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية الأخرى، وأصبحت حديث الناس، بينما وزير صحة الميليشيات لا يزال ينتظر ظهور حالة أخرى قادمة من الصومال أو جيبوتي للإعلان عنها. كما اتهم القيادي الحوثي جماعته بتسييس الجائحة التي طالت أكثر من 4 ملايين ونصف إنسان حول العالم.