شكرا لمتابعة خبر عن أخر مستجدات المعارك في ابين تكشف أين وصلت القوات وما مصير الأسرى؟ والمجلس الانتقالي يصدر بيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ‏ناطق المجلس_الانتقالي الجنوبي “نزار هيثم” ان القوات الجنوبية تتعامل مع الأسرى في معارك جبهة #شقرة محافظة #أبين جنوب اليمن وفق القانون الدولي الإنساني دون تمييز.

جاء ذلك في تصريح صحفي لهيثم مساء السبت وجاء فيه:

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"في الوقت الذي يسطّر فيه أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية ملاحما بطولية في جبهات الشرف، دفاعاً عن النفس والأرض والعرض، وفي إطار مشروعنا الوطني الجنوبي، نطمئن الجميع أن نشوة النصر لا يمكن أن تُنسي أولئك الأبطال واجبهم الديني والقيم الاخلاقية الجنوبية مع من تم أسره بالمواجهات المباشرة.

نؤكد للجميع إن قواتنا تتعامل معهم وفق ضوابط صارمة تكفل حقوقهم وواجباتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وعلى أساسها القيم والأخلاق والأعراف الدولية والإنسانية وعدم التمييز.

‏تلك هي قيم وعادات أبناء الجنوب الأصيلة التي تميزهم عن غيرهم على مر التاريخ.

كما نؤكد على استمرار معركتنا الوطنية ضد الإرهاب والتطرف، والفوضى،وقوى الاحتلال والهيمنة، ستظل دعواتنا مستمرة وايادينا ممدودة لمن اراد اللحاق بركب من عاد الى حضن الوطن بين اخوته بدلا من مواجهة العار والهزيمة

‏م/نزار هيثم

‏المتحدث الرسمي

ا‏لمجلس الانتقالي الجنوبي

ميدانيا تمكنت القوات المسلحة الجنوبية وفي عملية نوعية خاطفة في قرن الكلاسي من تحقيق انتصارات عسكرية كبير وذلك بالسيطرة على اللواء 115 بكافة اسلحته ومعداته وافراده.

واكدت مصادر عسكرية جنوبية ان القوات المسلحة الجنوبية شنت صباح اليوم هجوم خاطف على مواقع مليشيا الاصلاح بالقرب من قرن الكلاسي، وتمكنت من السيطرة على اللواء 115 بكل قوته وافراده .

واضاف المصدر ان العملية اسفرت عن اسر قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش وعشرات الجنود التابعين له، بالاضافة الى اغتنام 20 طقم بتجهيزاتها ودبابتين.

المصدر اكد ان العملية كان مخطط لها حيث تم مهاجمة الوحدات العسكرية التابعة لمليشيا الاصلاح وتكبيدها خسائر كبيرة ومن ثم عودة قواتنا الى مواقعها السابقة وتعزيز خطوط الهجوم والدفاع في المنطقة .