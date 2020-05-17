شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تحذر من عواقب وخيمة جراء استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر وزير الاعلام معمر الارياني من تبعات استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن

وقال وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة "عدن" وتعطيل الاجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، سيؤثر على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين "المدنيين، والعسكريين" ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين ومواجهة تفشي فيروس كورونا".

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وحمل ‏الارياني المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس ‎كورونا وعدد من الاوبئة والامراض القاتلة في عدد من المحافظات وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها قيام الحكومة بمهامها الدستورية.