شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول أمني كبير في «الشرعية» يصل أبو ظبي عقب إقالته.. تعرف على السبب (الاسم + الصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل اليوم إلى إمارة أبو ظبي، قادماً من مدينة المكلا، العميد منير التميمي ، عقب إقالته من منصب مدير أمن ساحل حضرموت.

وقال مصدر مسؤول ، أن التميمي غادر فجر اليوم ميناء المكلا على ظهر سفينة إماراتية قدمت إلى الميناء قبل يومين وعلى متنها شحنة زعمت بأنها طبية، دون أن يشعر السلطات في محافظة حضرموت بذلك خشية من منعه جراء تورطه في إنشاء معسكر تدريبي لمليشيات المجلس الانتقالي بالمحافظة.

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وأفاد المصدر المحلي المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن توجيهات عليا صدرت بفتح تحقيق مع مدير أمن الساحل المقال من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، في قضايا عديدة منها تعاونه في إنشاء معسكر للمتمردين بمحافظة حضرموت، واعطائه تصاريح بإدخال شحنات من مطار المكلا لمقر الانتقالي في مدينة المكلا دون أن تخضع للتفتيش.

مضيفة بأن موعد فتح التحقيق معه كان مساء اليوم.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، قد أصدر أمس قراراً قضى بتكليف اللواء سعيد علي العامري وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الشرقية بإدارة أمن ساحل حضرموت، خلفاً لمدير الأمن المقال العميد منير التميمي.

وقالت مصادر خاصة أخرى أن منير التميمي تربطه علاقة قوية بالإمارات، حيث جرى اختياره لإدارة أمن الساحل بتوصية من الإماراتيين. مضيفة إلى أنه تماهى مؤخراً مع مخططات الإمارات التي تستهدف المؤسستين العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت، وتدعم مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

وذكرت المصادر أن شقيق منير التميمي يعمل في حضرموت ضمن قيادة الهلال الأحمر الإماراتي ويدخل شحنات الأسلحة إلى مدينة المكلا وغيرها من مدن المحافظة تحت ستار العمل الإنساني والإغاثي، مما يدل على حجم العلاقة بين أسرة التميمي والجانب الإماراتي.