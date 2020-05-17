شكرا لمتابعة خبر عن اللواء خصروف يكشف عن «الأكذوبة الكبرى» للتحالف العربي والسبب الحقيقي لعدم إنتصار الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف اللواء الركن محسن خصروف مدير التوجيه المعنوي للجيش في الحكومة الشرعية السابق، عن السبب الحقيقي لتوقف المعارك في جبهات نهم والجوف وغيرها من الجبهات خلال الفترة الماضية وعن ما اسماه " الأكذوبة الكبرى".

وقال اللواء خصروف في حديث ، على القناة المهرية : إن تقدم الجيش نحو العاصمة صنعاء كان ممنوع من النافذين الدوليين .. وكان ممنوع أن تنتصر الشرعية وتدخل صنعاء .. مضيفاً بأن التحالف العربي، كان إداة لذلك المنع .

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وأضاف " وحين كان يتقدم الجيش كانت النيران الصديقة كفيلة بإيقاف ذلك التقدم . في إشارة واضحة منه إلى استهداف الجيش بغارات جوية من قبل طيران التحالف أثناء تقدمه.

ولفت مدير التوجيه المعنوي السابق إلى "أن التحالف العربي وضع التجمع اليمني للإصلاح أو الإخوان المسلمين في اليمن وقالوا إن أي إنتصار هو انتصار للإخوان المسلمين ، مع أن هذه أكذوبة كبرى" مشيرا إلى أن التجمع اليمني للإصلاح ليس وحده في الميدان وأنهم انخرطوا في الجيش الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

وأكد خصروف أن من تولوا مناصب قيادية في الجيش كانوا مهنيون ومحترفون ولا يوالون غير الوطن والشرعية ويتلقون الأوامر العسكرية وينفذونها .

وختم "أكذوبة الإخوان المسلمين هي مجرد مبرر لكي لا تنتصر الشرعية لتحقيق أطماع جغرافية في اليمن لبعض الشركاء في التحالف . في إشارة منه إلى دولة الإمارات التي اتجهت إلى احتلال سقطرى وجزيرة ميون وغيرها من الجزر والمؤانئ اليمنية البعيدة عن المعارك وعن خطر جماعة الحوثي .