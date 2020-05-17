شكرا لمتابعة خبر عن كيف وقع اللواء القفيش في الأسر تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل رفعه الراية البيضاء لقوات الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، من أسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين.

وشارك إعلام الانتقالي، مقطع فيديو، أظهر فيه أسر قائد اللواء 115 اللواء سيف القفيش بعد معارك بالشيخ سالم، مبيناً أنه قام بالاستسلام وعدم المواجهة.

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وقد تسبب اعتقال قائد اللواء 115 اللواء سيف القفيش في تراجع الجيش الوطني في منطقة الشيخ سالم .

وأظهر فيديو الواء القفيش وهو في يد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد اعتقاله اليوم في معارك منطقة الشيخ سالم في محفظة أبين.

وقد تم أسر اللواء القفيش وهو يتقدم الصفوف الأمامية حيث أسر في كمين بينما كان قد توغل مع فرقة من جنوده في موقع متقدم بعد السيطرة على عدة مواقع بالقرب من الارسال والتي كانت تسيطر عليها ميلشيات الانتقالي وعندما نفذت ذخيرته تم أسره وتم اخذه الى المواقع الخلفية خوفا من تقدم الجيش المستمر.