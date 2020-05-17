شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الإمارات تعلن رسميا حقيقة مقتل عبد الله بن زايد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت الإمارات رسميًا صحة شائعات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

وسخر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مما وصفها بـ”فبركة حسابات قطرية”،حول وزير الخارجية الإماراتي عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

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وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل”.

وكانت بعض الحسابات على موقع “تويتر” قد تداولت مقاطع فيديو وزعم أصحابها عن محاولة اغتيال تعرض لها وزير الخارجية الإماراتي في العاصمة أبوظبي.