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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. إعلان هام ومفاجأة سارة لسكان هذه الحارات في العاصمة صنعاء (أسماء)

واصلت الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة ومناطقها بأمانة العاصمة، خلال اليومين الماضيين أعمال الصيانة للشبكة الوطنية وتشغيل محولات الكهرباء في مناطق ومديريات الأمانة.

وأوضح مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الفنية عملت على تشغيل محولات الكهرباء في إطار المنطقة الأولى بشارع النصر من جولة 22 مايو وحارة المراون ومدينة البنك ” الحمدي”، وحارة الفوارس امتداداً إلى شارع الأربعين بسعوان، والشارع الرئيسي بهبرة وحارة المعلمي.

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وأشار إلى أن الفرق الفنية عملت على تشغيل محولات كهرباء المنطقة الثانية لتغطية شارع الرباط إلى جوار مكتبة القلم الذهبي وشارع الدائري مدخل مدرسة أسماء وخلف مكتبة الجيل الجديد وجنوب سور الجامعة وحارة الشوكاني.

كما تم تشغيل محولات كهرباء بالجامعة القديمة لتغذية شارع الزراعة من جوار مبنى كهرباء الأمانة إلى جنوب سور مستشفى الكويت الجامعي وحارة الغدير غربي وزارة الزراعة والري والحارات الفرعية غرب الشارع الرئيسي.

وبين المصدر أن الفرق الفنية عملت على تشغيل محولات الكهرباء بالمنطقة الثانية لتغذية شارع الستين الغربي من جوار كلية الطب ومحطة الإيمان وحارة بجوار سور جامعة الإيمان الجنوبي ومدينة الطيارين وسواد حنش وحارات خلف سور معسكر 22 مايو وجنوب معهد الققضاء وجوار مصنع العزكي.

وذكر المصدر أن فرق الكهرباء الفنية عملت على تشغيل محولات كهرباء المنطقة الثالثة بشارع 45 وحارة سبأ وحارة عبدالرحمن الغافقي وحارة بيت معياد وشارع 16، كما تم تشغيل حارات غربي وشرقي بير عبيد وبازرعة وخديجة والمقالح والأصبحي والمهندسين.

ووفقاً للمصدر تم تشغيل محولات كهرباء المنطقة الرابعة، بجوار منظمة اليونيسف والشارع المؤدي إلى مستشفى سبلاس وحي علوي السلامي بعطان والستين الجنوبي الشارع الرئيسي والحارات بجوار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعطان.

وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة بالراغبين إيصال التيار الكهربائي في الحارات المذكورة، التوجه إلى مناطق الكهرباء المختصة لمراجعتها وإدخال خدمة التيار الكهربائي .. مؤكدة أنه سيتم إدخال خدمة التيار الكهربائي إلى مناطق أخرى وبشكل يومي.

ودعت وزارة الكهرباء والطاقة المواطنين، الاتصال بخدمة الجمهور في حال وجود بلاغات أو شكاوى أو استفسارات على الرقم 8000144.