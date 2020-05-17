شكرا لمتابعة خبر عن عاااااجل.. بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل ثلاثمأة مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاااااجل.. بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل ثلاثمأة مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب

بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل 300 مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب

خاص | مارب العز أكدت مصادر ميدانية أن نقطة أمنية ضبطت مبلغ مالي كبير مرسل من قبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز إلى الأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الشيخ ياسر العواضي وأعادتها إلى مدينة مأرب .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة.. إعلان هام ومفاجأة سارة لسكان هذه الحارات في العاصمة صنعاء (أسماء)

عاااااجل.. بتوجيهات إماراتية بن عزيز يرسل ثلاثمأة مليون سعودي للعواضي ونقطة أمنية تعيد المبلغ إلى مركزي مأرب

وردنا الان: معركة دامية في البيضاء.. والقبائل توجه ضربة قاصمة للحوثيين وتدمر 8 اطقم.. صورة

عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن

Advertisements

وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين

عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية

عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث

عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب

عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن

عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر

وقالت المصادر أن أفراد النقطة الأمنية في سوق قانية ضبطوا سيارة محملة بمبلغ مالي يفوق 300 مليون ريال سعودي كانت متوجهة إلى مديرية ردمان بمحافظة البيضاء دعما للشيخ العواضي لتفجير الوضع ضد جماعة الحوثي .

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي وفق مخطط إماراتي يهدف إلى تمكين النظام السابق من الاستيلاء على محافظة مأرب ومساندة العواضي لتفجير الوضع عسكريا في مناطقه القبلية بذريعة مواجهة الحوثيين .

وبينت المصادر بأن رئيس هيئة الأركان العامة تلقى توجيهات إماراتية بإسناد العواضي ماليا وعسكريا بهدف استكمال الخطة المقرة من قبل الإمارات بتمكين القيادات التابعة للنظام للسابق من السيطرة كبديل للقوى الثورية التي ساندت ثورة فبراير 2011م .