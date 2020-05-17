شكرا لمتابعة خبر عن أعلنت شركة يمن موبايل توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بمبلغ 175 ريال للسهم الواحد. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أعلنت شركة يمن موبايل توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بمبلغ 175 ريال للسهم الواحد.

2020/05/17 الساعة 01:16 صباحاً (الخليج 365 / نزيهة الجنيد)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعلنت شركة يمن موبايل توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بمبلغ 175 ريال للسهم الواحد. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.