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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: معركة دامية في البيضاء.. والقبائل توجه ضربة قاصمة للحوثيين وتدمر 8 اطقم.. صورة

دمرت قبائل البيضاء ، امس الجمعة 16 مايو 2020م، ثمانية طقوم تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر قبلي في تصريح صحفي ان 8 طقوم حوثية حاولت اقتحام مديرية ردمان تحديداً من اتجاه مديرية السوادية، لكن القبائل تصدت لها وقامت بتدميرها، ما أدى الى مقتل من عليها.

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وذكر المصدر، ان الحوثيين توقفوا بعد الضربة القبيلة لهم، غير أن التحشيد مستمر من قبل الطرفين.

وبحسب مصدر قبلي آخر، فإن مقاومة البيضاء سبق وان دمرت 3 اطقم وسياره صالون على متناها 20 مسلحاً تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحكيل بمحافظة البيضاء.