شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار جمهوري بشأن تعيين وكلاء لمحافظة حضرموت (النص) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد سالم احمد باصريح وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

وقضت المادة الثانية منه بتعيين المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية. Advertisements فيما قضت المادة الثالثة من القرار تعيين صالح احمد محسن الاحمدي وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع. وقضت المادة الرابعة بتعيين الدكتور خليل فؤاد بامطرف وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون المرأة. وقضت المادة الخامسة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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